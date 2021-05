STALKER 2 su PC e Xbox Series X/S: GSC promette centinaia di ore di longevità

Secondo quanto riferito ai microfoni di GamingBolt da Zakhar Bocharov di GSC Game World, l'esplorazione della dimensione post-apocalittica di STALKER 2 richiederà terrà impegnati i giocatori per tantissimo tempo.

In un passaggio dell'intervista concessa da Bocharov a GB sui motivi dell'esclusiva Xbox di STALKER 2, il responsabile delle pubbliche relazioni della casa di sviluppo ucraina che sta dando forma a questa ambiziosa avventura a mondo aperto specifica infatti che "il nostro è un gioco davvero molto lungo".

Sempre a proposito della longevità di STALKER 2, l'esponente della software house di Kiev sottolinea come "l'esplorazione e le missioni secondarie richiederanno un sacco di tempo per poter essere sviscerate appieno. È un gioco molto lungo anche se decidi di seguire solo le missioni principali, ma se ti dedichi alle attività secondarie impiegherai centinaia di ore per scoprire tutto".

A detta di Bocharov, STALKER 2 sarebbe stato impossibile su PS4 e Xbox One proprio in funzione delle ambizioni nutrite dagli sviluppatori ucraini e della mole di contenuti, non solo squisitamente grafici, che caratterizzeranno questa opera destinata ad arrivare su PC e Xbox Series X/S, "gratis" dal lancio su Xbox Game Pass.