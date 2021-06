STALKER 2 su PC e Xbox Series X/S occuperà 150 GB! Lo svela il Microsoft Store

Attraverso la scheda ufficiale di STALKER 2 su Microsoft Store, i curatori del negozio digitale della casa di Redmond svelano le gigantesche dimensioni del file d'installazione del nuovo sparatutto ruolistico di GSC Game World.

In base alle informazioni snocciolate da Microsoft, per poter immergersi nelle atmosfere a tinte oscure della Zona di Alienazione di Chernobyl della nuova avventura post-apocalittica di GSC bisognerà riversare sull'hard disk del proprio sistema d'elezione qualcosa come 150GB di dati (per la precisione, 150,01GB).

Se confermate, le indicazioni offerte dallo store Xbox farebbero di STALKER 2 un vero e proprio pachiderma digitale: senza opportune ottimizzazioni o interventi di compressione che taglino lo spazio d'installazione, le dimensioni a dir poco spaventose del titolo potrebbero rappresentare un serio problema di gestione per chi vorrà installarlo su PC o sulla propria console nextgen. Ogni riferimento alla scarsa capienza dell'SSD di Xbox Series S è puramente casuale...

Nella speranza di ricevere presto un chiarimento in tal senso da parte dell'azienda di Redmond o dagli stessi autori di GSC Game World, vi rimandiamo al trailer E3 2021 di STALKER 2 ammirato in occasione dello scoppiettante Xbox & Bethesda Showcase.