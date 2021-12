STALKER 2 ci porta al cuore di Chernobyl: tra una mappa enorme e multiplayer gratis!

Tra i titoli in uscita nel 2022, troviamo anche l'atteso secondo capitolo della serie STALKER, attualmente in sviluppo presso gli studi di GSC Game World.

Con il finire dell'anno, la software house ha offerto numerose nuove informazioni sul titolo, tra caratteristiche tecniche e ludiche e supporto post lancio. I giocatori in attesa di fare ritorno a Chernobyl hanno così scoperto ricchi dettagli su mappa e longevità di STALKER 2: Heart of Chernobyl, oltre che sulla futura introduzione di un comparto multigiocatore. Spazio anche a nuove immagini di STALKER 2, che hanno offerto un primo assaggio del gioco plasmato con il promettente Unreal Engine 5 di Epic Games.

In attesa del Day One di STALKER 2: Heart of Chernobyl, in programma su Xbox Series X|S, PC e catalogo Xbox Game Pass per il prossimo 28 aprile 2022, la nostra Redazione si è avventurata alla ricerca di tutte le più recenti informazioni emerse sulla produzione. Per fare il punto sulla situazione e sulle minacce che attendono al cuore di Chernobyl con questo titolo, vi lasciamo dunque alla nostra nuova video anteprima dedicata a STALKER 2. Come da tradizione, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!