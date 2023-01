STALKER 2 e la potenza dell'Unreal Engine 5: pubblicate due nuove immagini

Sebbene per il momento sia difficile ipotizzare quando potrà effettivamente vedere la luce su PC e Xbox Series X/S, STALKER 2 Heart of Chornobyl continua ad essere molto atteso dagli appassionati, desiderosi di godersi al più presto il promettente FPS con elementi RGP ed horror sviluppato dallo studio ucraino GSC Game World.

La nostra ultima anteprima di STALKER 2 Heart of Chornobyl, basata sul video-gameplay diffuso dagli sviluppatori durante gli ultimi giorni del 2022, ha riacceso le speranze nei confronti del progetto che sembra avere tutte le carte in regola per dimostrarsi una produzione complessa e di grande qualità. E per stuzzicare ulteriormente la curiosità dei fan, GSC Game World ha diffuso anche due nuove immagini di STALKER 2, che potete vedere in cima ed in fondo a questa news e che ci danno un ulteriore assaggio delle evocative atmosfere della Zona di Alienazione.

L'opera, lo ricordiamo, è sviluppata in Unreal Engine 5, e gli scatti inediti ci permettono di vedere come gli autori stiano sfruttando al meglio le potenzialità del motore grafico di ultima generazione di Epic Games. Grandissima cura nei dettagli, effetti d'illuminazione estremamente realistici e un notevole colpo d'occhio contribuiscono a rendere ancora più avvincente il gioco di GSC Game World, oltre a desiderare quanto prima ulteriori aggiornamenti sull'andamento dello sviluppo.

Nelle scorse settimane, intanto, sono stati svelati i bonus preorder di STALKER 2, oltre ai contenuti di Deluxe e Ultimate Edition.