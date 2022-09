STALKER 2: pre-order cancellati da Microsoft, il gioco è rinviato a data da destinarsi?

Stando ad un rumor proveniente dalla Polonia, Microsoft starebbe annullando i pre-order di STALKER 2: Heart of Chornobyl, l'atteso sparatutto di GSC Game World, la software house duramente colpita dal conflitto armato tra Russia e Ucraina.

Il tumulto ucraino ha costretto gli sviluppatori a sospendere i lavori sul gioco, ma il team ha dichiarato di essersi rimesso all'opera a maggio di quest'anno. Su Steam l'unica data esplicita è quella di dicembre 2023, che a tanti è sembrato un semplice placeholder da cui traspare perlopiù incertezza sulle tempistiche di lancio dell'ambizioso progetto.

La decisione da parte di Microsoft di annullare i pre-order di STALKER 2 fa tremare i fan che non vedono l'ora di avventurarsi nuovamente nella Zona Contaminata, e fa temere che il rinvio del gioco sia a data da destinarsi. Dopo aver mostrato un nuovo filmato di gioco all'Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno il team aveva trasmesso un'iniezione di fiducia nei fan, ma questa notizia non fa altro che sollevare nuovi dubbi sullo stato dei lavori.

Ci teniamo in ogni caso a sottolineare che quanto riportato non ha ancora trovate conferme ufficiali, e sarà bene per questo attendere eventuali chiarimenti da parte di GSC World e Microsoft sui pre-order di STALKER 2.