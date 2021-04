STALKER 2 su PS4 e Xbox One? Per GSC 'sarebbe stato impossibile'

Nella medesima intervista a GamingBolt in cui gli autori di GSC Game World hanno ribadito che STALKER 2 non uscirà su PS5, il team di sviluppo ucraino ha rimarcato la natura squisitamente next gen della loro prossima, ambiziosa avventura post-apocalittica.

In un passaggio dell'intervista concesssa a GB da Zakhar Bocharov, il responsabile delle pubbliche relazioni di GSC Game World ha ritenuto opportuno sottolineare l'intenzione degli sviluppatori di saltare le console della passata generazione per non scendere a compromessi con l'esperienza grafica e ludica da fornire agli utenti che si cimenteranno nelle sfide offerte dall'open world a tinte oscure di STALKER 2.

L'esponente della casa di sviluppo di Kiev ha infatti specificato che "STALKER 2 è un gioco next gen, con hardware datati come quelli di Xbox One o PlayStation 4 sarebbe impossibile eseguirlo". Lo stesso Bocharov ha poi ribadito il supporto ai 4K, all'illuminazione in Ray Tracing e alla modalità a 120fps su Xbox Series X, ma senza entrare nel merito delle differenze con la versione Xbox Series S o delle esatte specifiche di ciascuna modalità grafica selezionabile al lancio.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che STALKER 2 è destinato ad arrivare solo su PC e Xbox Series X/S: il titolo non ha ancora una finestra di commercializzazione ufficiale, ma sappiamo già che approderà sin dal lancio nel catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox Game Pass.