STALKER 2 si racconta alla Gamescom: Phil Spencer, 'è toccante vedere il team'

In attesa di scoprire quale sarà la data di lancio di STALKER 2: Heart of Chornobyl, il survival di GSC Game World torna finalmente a mostrarsi in occasione della Gamescom 2023.

Come preannunciato dalla software house ucraina, il titolo è infatti presente alla fiera di Colonia con una prima demo giocabile, che è stata di recente raccontata sui canali di Xbox Wire. Realizzato in Unreal Engine 5, STALKER 2 sembra essersi presentato alla Gamescom in grande forma, con una demo che offre ampia libertà al giocatore.

Mentre la breve avventura prende il via tra i sentieri di una foresta contaminata dalle radiazioni, cani feroci sono pronti ad assalire gli incauti. Il costante senso di tensione va a influenzare anche le scelte morali del protagonista, quando a un crocevia disseminato di corpi senza vita, un branco di cani inferociti si palesa all'orizzonte con un uomo armato: sarà un amico o un nemico? A rendere il tutto ancora più inquietante contribuiscono anche le "Emissioni", strani fenomeni atmosferici che vedono il cielo tingersi di scarlatto mentre fulmini bersagliano violentemente il terreno. Proprio nel tentativo di sfuggire a tale situazione - racconta il blog verdecrociato -, il protagonista si rifugia in una baracca, solo per ritrovarsi di fronte un essere umano col viso coperto da una maschera. Neanche a dirlo, basta poco per terminare la demo con il protagonista completamente privo di sensi.



Dallo showfloor Xbox, Phil Spencer ha speso parole di elogio per STALKER 2: Heart of Chornobyl, rivelando di essere particolarmente commosso dalla presenza del gioco alla fiera di Colonia. Costantemente in contatto con GSC Game World dall'inizio della guerra in Ucraina, il dirigente Xbox ha visto la realizzazione del titolo trasformarsi in una sorta di rifugio per gli sviluppatori, che - dopo l'assenza di STALKER 2 all'E3 2023 - finalmente sono riusciti a mostrare la propria creazione in prima persona al pubblico.