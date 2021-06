STALKER 2: ecco i requisiti hardware per PC, la soglia d'ingresso è piuttosto alta

La presentazione del nuovo trailer di gameplay di STALKER 2 Heart of Chernobyl è stato uno dei momenti più alti dell'Xbox & Bethesda Games Showcase. Sebbene manchi ancora molto tempo al lancio del gioco, le specifiche tecniche richieste sono già disponibili.

Come si apprende dalla pagina Steam di STALKER 2, il nuovo FPS di GSC Game World richiederà una macchina da gioco piuttosto performante per poter godere appieno delle qualità grafiche del titolo. La barriera di accesso in particolare risulta piuttosto alta per gli standard odierni. Ovviamente da qui al prossimo aprile le richieste hardware potrebbero cambiare sulla base delle varie ottimizzazioni: Di seguito i requisiti minimi e quelli raccomandati:

Requisiti minimi

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon RX 580 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

HD: 150 GB

Note aggiuntive: SSD

Requisiti consigliati

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

HD: 150 GB

Note aggiuntive: SSD

Insomma, mancano ancora parecchi mesi all'uscita di STALKER 2 e c'è tutto il tempo di preparare a dovere il proprio PC. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che STALKER 2 uscirà il 28 aprile 2022 su PC e in esclusiva temporale su Xbox Series X/S.