STALKER 2 riceverà modalità multiplayer gratis con gli update post-lancio

Dopo averci regalato una nuova serie di immagini dedicate a STALKER 2, i ragazzi di GSC Game World hanno confermato che lo shooter atteso su PC Windows e console Xbox si arricchirà post-lancio con delle modalità multiplayer online.

Gli utenti che sono interessati al promettente sparatutto post-apocalittico saranno lieti di sapere che i contenuti multigiocatore saranno distribuiti in via del tutto gratuita dal team di sviluppo, tramite degli update che arriveranno dopo il lancio ufficiale.

GSC Game World ha confermato le modalità Deathmatch e Deathmatch a Squadre saranno introdotte tramite gli aggiornamenti, ma non si è detta pronta a discutere degli ulteriori contenuti previsti per il supporto post-lancio. Grazie alla sua struttura open world, STALKER 2 dovrebbe offrire agli utenti una vasta esperienza in cui immergersi, ma chi non sarà sufficientemente sazio della campagna potrà tuffarsi nelle modalità multiplayer aggiuntive. Gli sviluppatori hanno assicurato che STALKER 2 sarà un gioco longevo e pienamente next-gen.

Ricordiamo che STALKER 2 Heart of Chernobyl sarà disponibile su PC Windows 10 e in esclusiva console su Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 28 aprile 2022. Per scoprire tutto su ciò che vi attende nella zona contaminata, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di STALKER 2.