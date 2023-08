STALKER 2 rinviato al 2024? Un documento sembrerebbe confermarlo

Per molti la speranza era di vedere STALKER 2 pubblicato nel corso del 2023, ma a quanto pare potrebbe non essere così: sembra che l'atteso FPS survival horror sviluppato da GSC Game World si farà attendere ancora più a lungo e non farà il suo esordio su PC e Xbox Series X/S quest'anno.

La conferma arriverebbe da un nuovo fact sheet di STALKER 2 Heart of Chornobyl, nel quale alla terza pagina viene riportato che il gioco sarà disponibile non prima del primo trimestre del 2024. C'è comunque da dire che, almeno per il momento, il sito ufficiale di STALKER 2 riporta in alto a sinistra della home ancora il 2023 come finestra di lancio. E' comunque probabile che una conferma definitiva in merito possa arrivare a breve da parte di Microsoft o di GSC Game World.

In caso di rinvio non ci sarebbe tuttavia da sorprendersi, alla luce delle grandi difficoltà che da oltre un anno e mezzo lo studio ucraino sta affrontando a causa del conflitto con la Russia e che ha costretto il team a ridimensionare il proprio impegno sui lavori per il gioco ed a posticiparlo più volte. Non a caso Phil Spencer ha speso parole d'elogio per STALKER 2 nel corso della Gamescom 2023, sottolineando quanto sia per lui toccante incontrare il team e vedere il gioco alla fiera di Colonia.

La speranza è che GSC Game World riesca ad offrire ai giocatori la miglior esperienza di gioco possibile, con tutto il tempo necessario per dare vita alla propria visione esattamente come immaginata sin dall'inizio.