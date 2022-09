STALKER 2 rinviato a data da destinarsi? GSC Game World fa chiarezza

Come segnalato nelle scorse ore da alcuni utenti, Microsoft ha annullato i pre-order di STALKER 2 Heart of Chornobyll, lasciando così credere che il titolo di GSC Game World fosse stato rinviato a data da destinarsi e sollevando nuove preoccupazioni sulla situazione di lavoro presso lo studio ucraino.

A fare chiarezza sulla questione è la stessa software house che, tramite una nota del PR and Business Development Manager Zakhar Bocharov inviata a Wccftech, hanno precisato che non ci sono stati cambiamenti interni sin da quando GSC ha annunciato di aver rimandato STALKER 2 ad un generico 2023.

"Abbiamo dovuto posticipare la data di uscita dopo l'inizio della guerra: l'abbiamo annunciata come 2023 durante l'Extended E3 Show di Microsoft. Microsoft rimborsa i preordini per i giochi senza una data di rilascio esatta: è una procedura corretta. Il gioco sarà disponibile per il preordine su Xbox non appena annunceremo la data di uscita esatta. Il 23 dicembre costituisce un placeholder fino a quando non saremo pronti a condividere pubblicamente la nuova data di lancio. Stando ad oggi, STALKER 2 arriverà nel 2023". Nulla di nuovo, quindi, e l'annullamento dei pre-order si è rivelato semplicemente una procedura standard da parte di Microsoft.

Nell'attesa di novità, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di STALKER 2 Heart of Chornobyll per approfondire il seguito della serie di GSC Game World.