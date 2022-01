STALKER 2: stando agli ultimi rumor il rinvio è dietro l'angolo

Lo scorso anno è stato particolarmente ricco di posticipi e, per fortuna, nei primi giorni del 2022 non abbiamo ancora assistito allo spostamento della data d'uscita dei prodotti più attesi. Stando alle ultime voci di corridoio, però, il primo che potrebbe subire questa sorte è proprio STALKER 2: Heart of Chernobyl.

Secondo uno youtuber ucraino, tale OLDboi, il tanto atteso titolo targato GSC Game World (team ucraino, proprio come il content creator) non riuscirà a rispettare la data d'uscita annunciata la scorsa estate e non arriverà quindi sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo aprile 2022. Stando alle parole di OLDboi, la software house starebbe infatti pensando di spostare di qualche mese il day one e, sempre secondo le indiscrezioni, la nuova finestra di lancio è l'autunno del 2022. A riportare il rumor è stato l'insider Xbox che su Twitter si fa chiamare IdleSloth, il quale gode di una certa popolarità sui social.

Al momento non è chiaro quali siano le motivazioni del possibile rinvio, ma è probabile che il recente cambio di programma abbia avuto un impatto sul gioco. Per chi non lo sapesse, STALKER 2: Heart of Chernobyl non supporterà gli NFT, ma tale decisione è arrivata pochi giorni dopo l'annuncio a causa delle numerose polemiche degli utenti. Non possiamo quindi escludere che il cambiamento possa aver destabilizzato lo sviluppo, richiedendo del tempo extra.

In attesa di una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che ci vorranno 100 ore di gameplay per completare Stalker 2.