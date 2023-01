STALKER 2 in nuovi scatti: GSC racconta le difficoltà affrontate per la guerra in Ucraina

Dopo aver mostrato delle evocative immagini di STALKER 2 su Unreal Engine 5, la produttrice di GSC Game World Maria Grygorovych racconta ai microfoni di Wired.com le grandi difficoltà incontrate dagli sviluppatori ucraini a causa dell'insensato orrore scatenato dall'invasione russa.

L'esponente della software house di Kiev ricorda l'incubo vissuto nei primi giorni della guerra e gli sforzi compiuti dal suo team per organizzare l'evacuazione di oltre 500 persone tra sviluppatori e familiari dei dipendenti di GSC: "Evacuazioni come queste sono un puro caos, in quei giorni era quasi impossibile noleggiare un'auto e le stazioni ferroviarie e degli autobus erano letteralmente inondate di persone. Mio figlio mi chiede costantemente quando torneremo a casa, ma sono grata del fatto che sia ancora relativamente piccolo e non riesca a comprendere ciò che avviene nel mondo".

Grygorovych entra poi nel merito dello sviluppo di STALKER 2 spiegando quanto sia difficile concertare il lavoro svolto dai membri di GSC Game World che, allo stato attuale, sono dislocati in più Paes. La produttrice di STALKER 2 spiega che molti sviluppatori hanno decisioni di rifugiarsi a Praga, mentre altri hanno preferito recarsi a Budapest. C'è però un nutrito gruppo di dipendenti che ha preferito rimanere in Ucraina, lavorando 'a distanza' per ultimare lo sviluppo di questo ambizioso sparatutto post-apocalittico a mondo aperto.

L'esponente di GSC manifesta tutta la sua gratitudine ai colleghi che hanno deciso di restare in Ucraina e li ringrazia per la tenacia e l'eccezionale impegno profuso nel loro lavoro, a dispetto delle chiamate su Zoom che vengono costantemente interrotte dalle sirene antiaeree e dai blackout alla rete elettrica e agli impianti di riscaldamento causati dalla codardia degli incessanti attacchi missilistici contro le infrastrutture civili lanciati dalla Russia su tutto il territorio ucraino, ben al di là della linea del fronte.

"Sogniamo di tornare nei nostri uffici a Kiev e di lavorare insieme come prima", ammette la produttrice di GSC spiegando come "tutti vogliono tornare a casa. Ma la realtà è che alcune persone non hanno più un posto dove tornare. Ogni ucraino ha perso qualcosa durante questa guerra causata dalla Russia. Prima di questa invasione STALKER 2 era un gioco su Chernobyl, ma ora è diventato un qualcosa di incomparabilmente più grande. È diventato un prodotto nazionale, una testimonianza della nostra tenacia. L'Ucraina non è solo eccezionalmente efficace e coraggiosa sul campo di battaglia, ma è estremamente preziosa anche per la sua eredità culturale, un'eredità comune da custodire, mostrare e condividere con il mondo intero".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che STALKER 2 sarà disponibile più avanti nel 2023 su PC e Xbox Series X/S, come pure su Game Pass. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale sul gameplay di STALKER 2.