Stalker 2: alla scoperta del gigantesco open world per Xbox Series X e PC

Sul finire del 2020, Stalker 2 è tornato a mostrarsi ai videogiocatori con un teaser in-engine che ha mostrato le prodezze del motore grafico che muoverà quello che è stato descritto da GSC Game World come uno degli open world più grandi di sempre.

Con il teaser in-engine di Stalker 2, il team di sviluppo ucraino ha cercato di darci un assaggio delle sensazioni che potremo provare in prima persona quando avremo finalmente l'opportunità di giocarci, ossia nel corso di questo 2021. Cambi di scenario rapidi, ambientazioni oscure e minacciose e la costante sensazione di pericolo accompagnate da una colonna sonora d'atmosfera saranno all'ordine del giorno in Stalker 2. Gli sviluppatori stanno riponendo un'enorme cura anche nella narrativa, imbastendo "un'epica storia non lineare" che esiterà in differenti finali sulla base delle decisione prese durante l'avventura.

È a Stalker 2 e al suo impressionante trailer che è dedicato il nostro ultimo Video Speciale, che potete visionare in apertura di notizia. Il gioco, ricordiamo, è atteso nel corso di quest'anno su PC e in esclusiva temporale console su Xbox Series X e Xbox Series S, con tanto di ingresso in Xbox Game Pass fin dal day one.