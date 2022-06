STALKER 2: la sequenza introduttiva nel nuovo trailer, rinvio al 2023 confermato

Dopo aver fornito un drammatico ritratto della complessa situazione in cui versano gli sviluppatori ucraini di GSC Game World, Microsoft ha concesso spazio alla sequenza introduttiva di STALKER 2: Heart of Chornobyl nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase Extended.

Nonostante le problematiche che stanno frenando lo sviluppo del progetto e che hanno in generale sconvolto le vite degli sviluppatori, costretti ad unirsi all'esercito nella guerra contro la Russia, GSC Game World e Microsoft hanno unito le forze per mostrare al pubblico l'introduzione di STALKER 2, sicuramente uno dei titoli più promettenti in arrivo su PC Windows e Xbox Series X|S.

Nel filmato possiamo osservare quello che parrebbe un conducente di un Camion della Morte inoltrarsi nella Zona di contaminazione, con lo scopo di scoprire i segreti di un "nuovo mondo". Le cose, però, non andranno esattamente come previsto.

Il trailer conferma infine che, esattamente come anticipato dalla slide legata ai titoli in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi 12 mesi, STALKER 2 è stato rimandato al 2023, e data la situazione che gli sviluppatori sono costretti a fronteggiare non dovrebbe sorprendere affatto.

Per ulteriori approfondimenti sull'ambizioso progetto open world di GSC Game World, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di STALKER 2 Heart of Chornobyl.