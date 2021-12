STALKER 2 sfida COD Warzone: potrebbe essere uno dei giochi più pesanti su Series X

Alcuni utenti particolarmente attenti non si sono lasciati sfuggire un silenzioso aggiornamento della pagina ufficiale di STALKER 2 Heart of Chernobyl sul Microsoft Store, grazie al quale possiamo scoprire ora le dimensioni approssimative del gioco nella sua versione per console di ultima generazione.

Stando a quanto dichiarato sulla pagina ufficiale del prodotto, STALKER 2 Heart of Chernobyl occuperà circa 180 GB su Xbox Series X e Xbox Series S, sebbene da qui al debutto del gioco tale cifra possa subire delle modifiche e, tramite l'ottimizzazione, essere sensibilmente ridotta. In ogni caso si tratta di una mole di dati che non può essere sottovalutata, poiché di giochi tanto pesanti su Xbox ce ne sono ben pochi e uno di questi è sicuramente Call of Duty Warzone, spesso al centro di polemiche proprio per via dello spazio occupato su SSD. Se entro l'arrivo sugli scaffali del gioco tale dato non subirà una modifica al ribasso, a subirne le conseguenze saranno soprattutto i possessori della piccola Series S, il cui SSD dispone solo di 364 GB di spazio libero e la presenza di STALKER 2 permetterebbe di installare poco altro.

In attesa di scoprire come si evolverà la questione, vi ricordiamo che il gioco arriverà solo su PC e Xbox Series X|S il prossimo 22 aprile 2022 e sarà presente sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sapevate che STALKER 2 Heart of Chernobyl girerà su Unreal Engine 5?