STALKER 2, lo shooter è promettente: tra finali multipli e IA, i dettagli in video

In attesa di apprendere la data di lancio di STALKER 2, il pubblico in attesa del promettente shooter ha potuto apprendere una serie di nuovi e interessanti dettagli sulla produzione.

Di conseguenza, dopo aver ripercorso la storia e le caratteristiche del primo STALKER, la Redazione di Everyeye si è dedicata ad un'attenta analisi di tutte le più recenti informazioni diffuse dal team di sviluppo. Gli autori di casa GSC Game World si sono in particolare dimostrati volenterosi di delineare un quadro maggiormente definitivo di alcuni intriganti aspetti del gioco, tra i quali spicca la volontà di porre di fronte al giocatore un'Intelligenza Artificiale particolarmente avanzata, ma non solo. Ad arricchire il comparto narrativo di STALKER 2 ci penserà ad esempio la presenza di molteplici finali alternativi, mentre gli appassionati potranno beneficiare del supporto alle Mod offerto dal gioco.



Per presentare il quadro preliminare dipinto da GSC Game World, abbiamo riassunto tutte le più recenti informazioni in una immancabile video anteprima di STALKER 2. Come di consueto, potete scegliere di visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure tramite il Canale YouTube di Everyeye: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione! In chiusura, rammentiamo che STALKER 2 non dispone ancora di una data di uscita, ma resta atteso per il 2021 in esclusiva Microsoft, su PC e Xbox Series X|S.