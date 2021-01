STALKER 2: gli sviluppatori pubblicano un piccolo aggiornamento sullo stato del gioco

Gli sviluppatori di GSC Games World hanno pubblicato sulle pagine di Xbox Wire un piccolo aggiornamento sullo stato dello sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2, sequel dell'originale e inquietante FPS post-nucleare che uscirà in esclusiva su PC e Xbox Series X|S.

Dopo la recente pubblicazione del gameplay trailer in engine il reparto marketing di GSC Games World è tornato a descrivere le atmosfere che contraddistinguono Stalker 2: la breve scena messa in mostra dal filmato si svolge alla porte della città morta di Pripyat e introduce un protagonista inedito di nome Skif. Sebbene sembri desolata ed estremamente pericolosa, la location potrebbe essere non completamente abbandonata: un fuoco accesso e una chitarra sono segnali inequivocabili. Tuttavia un'emissione non da il tempo al protagonista di pensare e lo costringe ad una fuga all'interno di un edificio dove Skif nota la presenza di un'ombra familiare.

La nota prosegue spostando l'attenzione sul motivo musicale difficilmente distinguibile: i fan più attenti avranno però riconosciuto il brano "Life Line" del gruppo rock russo Splean. Infine, un'aggiornamento sullo stato dello sviluppo che sembra proseguire senza intoppi: l'obbiettivo è quello di fornire la migliore esperienza possibile su tutte le piattaforme, incluse Xbox Series X e S che potranno godere dei vantaggi offerti dall'SSD e dal supporto al Ray Tracing con risoluzione 4K sulla console più potente. Nessuna novità sulla data di lancio, ancora non annunciata, con la rassicurazione che Stalker 2 arriverà al day one su Xbox Game Pass.

In attesa di saperne di più su S.T.A.L.K.E.R. 2, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un approfondito speciale sulla storia di S.T.A.L.K.E.R..