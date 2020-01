STALKER 2 è ancora in sviluppo: lo sparatutto horror sarà su Unreal Engine 4 e avrà le mod

Gli sviluppatori di GSC GameWorld confermano di essere ancora al lavoro sul progetto di STALKER 2: lo sparatutto post-apocalittico venato di horror sarà spinto dall'Unreal Engine 4, il famoso motore grafico di Epic Games.

Ed è proprio ad Epic, o meglio, ai curatori dei profili social del colosso videoludico americano che il team ucraino di GSC fa riferimento per per "bacchettarli" e avvalorare i leak emersi in rete in queste ore: "Parlando francamente, era da tempo che stavamo pianificando la pubblicazione di questo messaggio ma i colleghi di Epic hanno voluto includerci nella loro sorpresa d'inzio anno. GSC GameWorld è sempre alla ricerca delle soluzioni tecnologiche migliori con cui lavorare, e l'Unreal Engine ci è sembrata la soluzione più logica da adottare".

"L'Unreal Engine ci offre l'opportunità di realizzare il gioco che tutti voi state aspettando, con le atmosfere, il mistero, la tensione e il sangue che caratterizza ogni gioco della serie di S.T.A.L.K.E.R.", aggiungono poi gli autori europei prima di sottolineare come l'UE4 consentirà loro di creare un titolo estremamente accessibile per gli appassionati della scena dei modder.

A detta di GSC, però, nonostante il gioco sia orientato al modding "tutto ciò non avrà a che vedere con la rosa di piattaforme e di negozi su cui verrà proposto il titolo. Di questo, ne riparleremo in un secondo momento". Grazie anche all'estrema duttilità e alla vocazione multipiattaforma dell'Unreal Engine 4, la chiosa degli sviluppatori ucraini sui sistemi e sugli store potrebbe quindi suggerire un approdo futuro di STALKER 2 su PC e console nextgen, presumibilmente PS5 e Xbox Series X.