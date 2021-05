STALKER 2, The Gunk, Tetris Effect Connected: arrivo su PS5? Spunta un documento Microsoft

A breve distanza dalle recenti dichiarazioni del team di GSC Game World in merito ad una assenza di piani per una versione PS5 di STALKER 2, l'eventualità di un porting torna ad essere sul piatto.

A riaprire la questione è la pubblicazione di un documento interno di casa Microsoft, divenuto di pubblico dominio come conseguenza del proseguimento del contenzioso legale tra Epic Games ed Apple. Il colosso di Redmond, lo ricordiamo, ha infatti offerto un parziale supporto alla casa madre di Fortnite nella sua crociata contro la casa di Cupertino. Di conseguenza, sono diversi i documenti offerti da Microsoft alle autorità giudiziarie che progressivamente stanno divenendo pubblici.

Proprio uno di questi - denominato "Executive Portfolio Update" - include informazioni correlate ai titoli parte del programma ID@Xbox. Tra i titoli citati, figura proprio STALKER 2, per il quale viene indicato un periodo di esclusività nell'ecosistema Microsoft pari a 3 mesi. Il documento include inoltre indicazioni in merito alla finestra di uscita di STALKER 2, indicata come in arrivo nell'ultimo trimestre 2021. Nell' "Executive Portfolio Update" si prevede inoltre una esclusività perenne per The Gunk, mentre si indica una finestra di 6 mesi per l'update Connected di Tetris Effect.



Il documento, è bene sottolinearlo, è datato agosto 2020: da allora, i piani potrebbero aver subito delle variazioni. Invitiamo dunque a non interpretare i dettagli riportati come informazioni ufficiali, ma ad attendere invece in merito eventuali dichiarazioni da parte di Microsoft o dei team di sviluppo coinvolti.