STALKER 2, è ufficiale: lo sparatutto open world girerà su Unreal Engine 5

Con un breve ma eloquente messaggio condiviso sui social da GSC Game World, la software house ucraina conferma ufficialmente l'adozione del motore grafico Unreal Engine 5 per lo sviluppo di STALKER 2, l'ambizioso sparatutto ruolistico a mondo aperto in arrivo nel 2022 su PC e Xbox Series X/S.

A ulteriore riprova dell'adozione dell'ultima versione del celebre motore grafico multipiattaforma, il team social di GSC Game World ha esortato Epic Games a inserire STALKER 2 nella lista dei titoli che gireranno su UE5 mostrando al colosso videoludico statunitense, e quindi a tutti noi, un'immagine che ritrae l'editor utilizzato per sviluppare Heart of Chernobyl.

Già con lo spettacolare gameplay di STALKER 2 dell'E3 2021, d'altronde, lo studio di Kiev ha dato prova della bontà grafica dell'FPS a tinte horror e suggerito l'adozione di Unreal Engine 5 mostrando scenari ai limiti del fotorealismo, personaggi e creature con texture estremamente evolute, un sistema particellare avanzato e un'illuminazione volumetrica quantomai raffinata.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che STALKER 2 Heart of Chernobyl sarà disponibile dal 28 aprile 2022, tanto su PC quanto su Xbox Series X/S. Il titolo sarà disponibile sin dal giorno di lancio nella ludoteca dei giochi "gratis" per gli abbonati a Xbox Game Pass.