STALKER 2 su Unreal Engine 5: nuove immagini dalla Zona di Alienazione di Chornobyl

Dopo averci offerto un assaggio del gameplay di STALKER 2 tra sangue, pallottole e radiazioni, i ragazzi di GSC Game World ci reimmergono nelle atmosfere survival horror della Zona di Alienazione di Chornobyl con delle immagini che testimoniano la bontà grafica di questo FPS open world in sviluppo su Unreal Engine 5.

Il prossimo capitolo della saga di STALKER promette di farci vivere un'esperienza survival piena di colpi di scena, intense sparatorie e oscuri segreti da scoprire addentrandoci nelle aree più pericolose della Zona.

La nuova infornata di scatti in salsa UE5 viene accompagnata da un aggiornamento del sito ufficiale di STALKER 2, con una sinossi che riassume la visione creativa della software house ucraina e promette di darci in pasto "un gameplay unico nel suo genere con elementi FPS, una simulazione immersiva e tanto horror. Avrete un ruolo fondamentale in una storia non lineare da vivere in una cupa ambientazione fantascientifica e post-apocalittica". Nella sinossi trovano spazio anche i riferimenti al supporto ufficiale alle mod e all'integrazione post-lancio del multiplayer di STALKER 2 attraverso un aggiornamento gratuito.

Se volete saperne di più sull'atteso sparatutto post-apocalittico di GSC Game World in arrivo nel 2023 su PC, Xbox Series X/S e Game Pass, dopo aver sfogliato la galleria immagini in calce alla notizia vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sul gameplay di STALKER 2.