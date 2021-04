Stalker 2 uscirà alla fine del 2021? Le dichiarazioni di un doppiatore

Stalker 2 potrebbe essere uno dei grandi giochi della fine del 2021, almeno stando alle parole del doppiatore Alexander Vilkov, il quale ha ribadito come i lavori sulle voci stiano procedendo bene, con lo studio che ha in programma di lanciare il gioco il prossimo inverno.

In realtà non è chiaro se Alexander si riferisca alla consegna del doppiaggio o all'uscita del gioco, nel primo caso se i lavori sul voice over si concluderanno in inverno ci sono ben poche probabilità che Stalker 2 possa uscire entro la fine dell'anno, più probabile in questo caso un lancio nei primi mesi del 2022.

Purtroppo la trascrizione del testo dal russo potrebbe non essere del tutto accurata, l'ipotesi più probabile, basandosi anche su precedenti rumor, è che Stalker 2 possa effettivamente uscire a fine anno su PC e Xbox Series X/S, a meno di eventuali ritardi dovuti all'emergenza Coronavirus o altri fattori non prevedibili. C'è chi ipotizza un lancio in Game Preview/Early Access e chi punta invece ad una pubblicazione nel 2022 per evitare la concorrenza con Halo Infinite su console Xbox e Windows.

Al momento tutto tace da parte degli sviluppatori, con ogni probabilità Stalker 2 tornerà a mostrarsi durante l'estate, magari all'E3 Digital Edition o alla Gamescom di agosto.