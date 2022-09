STALKER 2 uscirà nel 2024 o 2025? Gli sviluppatori smentiscono il leak russo

Il leaker russo Vitaly Kazunov si è detto certo del fatto che STALKER 2 non vedrà la luce nel 2023, bensì nel 2024 o addirittura nel 2025. Alle anticipazioni del sedicente insider hanno però prontamente risposto gli stessi sviluppatori di GSC Game World.

Sulla scorta delle indiscrezioni che afferma di aver raccolto da fonti anonime interne al team di sviluppo, Kazunov si è riallacciato alle recenti indiscrezioni sul rinvio a data da destinarsi di STALKER 2 per asserire che GSC starebbe rielaborando da zero buona parte degli asset del kolossal post-apocalittico in funzione dell'invasione russa dell'Ucraina e, con essa, dell'abbandono dal team di molti degli sviluppatori del gruppo di lavoro originario.

Il leaker sostiene perciò che le tempistiche di commercializzazione fissate dai vertici di GSC siano quantomai irrealistiche e che, a suo dire, gli stessi sviluppatori ritengono di non poter completare il lavoro prima della fine del 2023, da qui i timori per un possibile posticipo al 2024 o 2025.

Consapevoli delle preoccupazioni suscitate da questi rumor che coinvolgono STALKER 2 Heart of Chornobyl, e dall'incertezza derivante dall'invasione russa in Ucraina, i rappresentanti di GSC Game World hanno voluto rispondere a questi nuovi leak di Kazunov limitandosi a rimarcare su Discord quanto affermato fino ad oggi, ovvero che "la finestra di lancio di STALKER 2 è il 2023".

Nel momento in cui scriviamo, il team di GSC non ha ancora commentato l'ipotesi sul possibile lancio in Early Access di STALKER 2 suggerito da Humble Bundle.