Stalker 2 uscirà anche su Playstation 5 o resterà esclusiva Xbox Series X e PC?

Stalker 2 Heart of Chernobyl (a riguardo, ecco un'anteprima su Stalker 2 Heart of Chernobyl) è sicuramente uno dei titoli più attesi del già ricco 2022. Il sequel dell'originale Stalker: Shadow of Chernobyl è stato presentato come esclusiva Xbox Series X|S e PC, ma il gioco uscirà anche su Playstation 5?

Seppur annunciata come esclusiva per le piattaforme Microsoft, quest'anno, a causa delle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolte Epic Games e Apple, la vice presidente di Xbox Lori Wright, chiamata a deporre, ha affermato che l'opera di GSC Game World è prevista come esclusiva console Series X|S solamente per 3 mesi. Significa, quindi, che il gioco ambientato nella Zona potrebbe in futuro essere pubblicato anche sull'ammiraglia Sony, ampliando ulteriormente il suo bacino d'utenza in questo momento. Sicuramente un'ottima notizia per i fan della saga iniziata nel 2007 e possessori di una PS5.



In attesa di saperne di più sul ritorno nelle distese radioattive di Chernobyl, e di una conferma ufficiale della pubblicazione su Playstation, di recente il gioco è stato al centro di una particolare polemica che ha costretto gli sviluppatori a rimuovere gli NFT da Stalker 2. Ricordiamo che Stalker 2: Heart of Chernobyl uscirà il 28 aprile 2022 su PC e Xbox Series X|S, oltre ad essere disponibile subito dal day one anche su Game Pass.