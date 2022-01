Stalker 2: la versione PS5 uscirà a fine anno o nel 2023? Il nuovo rumor dall'Ucraina

Lo YouTuber ucraino OLDboi ha parlato del rinvio di Stalker 2 all'autunno 2022, secondo le informazioni in suo possesso l'esclusiva Xbox non uscirà questa primavera ma verrà rinviata di qualche mese e il lancio sarebbe previsto per la fine dell'anno.

OLDboi si spinge oltre affermando inoltre che una versione per PlayStation 5 di Stalker 2 sarebbe già stata pianificata e pronta per uscire alla fine del 2022 oppure nella prima metà del 2023. La situazione legata all'esclusiva console Xbox di Stalker 2 non è mai stata troppo chiara ma appare difficile pensare ad un lancio in contemporanea su Xbox Series X/S e PlayStation 5, con la versione Microsoft che dovrebbe comunque uscire prima rispetto a quella per la piattaforma Sony, ad oggi mai annunciata ufficialmente.

Secondo la fonte il rinvio si sarebbe reso necessario per migliorare alcuni aspetti del gioco con Stalker 2 che non sarebbe pronto per essere pubblicato a fine aprile, questa la data comunicata al momento da sviluppatori e publisher. Non ci sono certezze di alcun tipo e dunque Stalker 2 resta confermato per il 28 aprile a meno di ulteriori annunci, ricordiamo che il gioco sarà disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass, pronto per essere giocato al debutto da tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi.