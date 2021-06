STALKER 2: video gameplay e data d'uscita, arriverà al day one su Xbox Game Pass

Dopo averci proposto il trailer con data d'uscita di Starfield, la conferenza Microsoft dell'E3 2021 ci ha permesso di assistere anche ad un lungo filmato di gameplay di STALKER 2: Heart of Chernobyl.

Il gameplay trailer ci mostra una serie di sequenze in game che non solo confermano la bontà grafica di questa produzione, ma mettono in evidenza anche alcune meccaniche relative alla possibilità di modificare le armi in tempo reale tramite gli accessori reperiti sul campo, magari dopo aver ripulito un accampamento di banditi ben attrezzati. Ovviamente nel gioco affronteremo anche mostruose creature ed andremo all'esplorazione di varie aree della mappa popolate da ostili.

A chiudere il filmato troviamo informazioni molto interessanti, dal momento che il gioco approderà in esclusiva temporale sulle piattaforme Microsoft (solo su PC, Xbox Series X e Xbox Series S) il prossimo 28 aprile 2022 e potrà essere giocato senza costi aggiuntivi sin dall'uscita da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Va precisato che al momento non si conosce l'eventuale data d'uscita su PlayStation e non sembra essere prevista una versione per console di vecchia generazione.