STALKER 2: il nuovo video gameplay ci porta nella Zona di Esclusione

Per indorare l'amara pillola del rinvio al 2024 di STALKER 2, i ragazzi di GSC Game World colgono l'opportunità offertagli dalla Gamescom per immergerci nelle atmosfere post-apocalittiche della Zona di Esclusione con un nuovo video gameplay.

Il filmato confezionato dalla casa di sviluppo ucraina ci riporta così nella "cara, vecchia Zona, dove tutto sembra essere congelato nel tempo. Ma le apparenze ingannano perché tutto, nella Zona, è in continua trasformazione, con pericoli ad ogni angolo e nemici pronti a colpirci senza alcun preavviso".

Il tema dell'imprevedibilità, con i pericoli costanti che dovranno affrontare i giocatori di STALKER 2, viene ripreso nelle sequenze ingame proposteci da GSC Game World per offrirci un assaggio delle dinamiche sparatutto e, con esse, della necessità di reperire costantemente "bulloni e proiettili" per sopravvivere agli orrori di un mondo free roaming in costante mutamento.

Per un ulteriore approfondimento sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica da vivere esplorando la Zona Contaminata di Chornobyl, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su STALKER 2, un gameplay dal grande fascino che riaccende le speranze.