STALKER 2 in video: l'orrore della guerra in Ucraina nel focus degli sviluppatori

In chiusura dell'Xbox Showcase Extended, il team di GSC Game World ha pubblicato un toccante video che descrive l'attuale, spaventosa situazione che stanno vivendo con la guerra in Ucraina e i forti contraccolpi che l'invasione russa sta avendo nella realizzazione del kolossal post-apocalittico STALKER 2.

Il trailer confezionato dalla casa di sviluppo ucraina pone in secondo piano gli aggiornamenti su STALKER 2 per focalizzarsi, giustamente, sugli immani sacrifici che stanno compiendo i designer e le rispettive famiglie per far fronte alle gravi problematiche correlate all'invasione russa.

Ad accompagnare il video troviamo delle scene ingame inedite e, soprattutto, una toccante lettera aperta indirizzata a tutti coloro che attendono con impazienza questo progetto. Ve la riproponiamo per intero.

"La guerra cambia tutto: desideri, aspettative, ritmo di vita mentalità e tutto ciò a cui pensi appena ti svegli al mattimo. Divide la vita in 'prima' e 'dopo'. Ti fa abituare a una nuova realtà senza una vera sicurezza, anche a casa. Alcuni ucraini sono stati costretti a lasciare la loro patria, altri si sono dedicati al volontariato o alla difesa del Paese con le armi.

GSC Game World è un'azienda ucraina, quindi la nostra storia è simile. Ognuno è al suo posto e aiuta l'Ucraina a vincere. Allo stesso tempo, stiamo lavorando sodo su STALKER 2 Heart of Chornobyl, il cui sviluppo è diventato ancora più importante e simbolico. Anche se prima era impossibile immaginare che potesse esserlo 'ancor di più'.

Sono trascorsi 111 giorni da quando la guerra ha fatto irruzione nelle case di ogni ucraino. Ed è ancora qui, a raccogliere le uniche cose che può raccogliere, ossia crimine e dolore. E ancora, stiamo combattendo con convinzione della vittoria. Aiutare l'Ucraina è una buona azione che possono compiere tutti. Siamo sinceramente grati a tutti coloro che hanno già contribuito e incoraggiamo chi ha la capacità di aiutare l'Ucraina a farlo attraverso la piattaforma di raccolta fondi lanciata dal Presidente dell'Ucraina: https://u24.gov.ua/"

Prima di lasciarvi al video, e al modulo dei commenti, vi ricordiamo che STALKER 2 è previsto al lancio nel 2023 su PC, Xbox Series X/S e dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.