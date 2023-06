STALKER 2 subiva attacchi da un anno e mezzo: la build trafugata non è la versione finale

Lo scorso marzo, un gruppo di hacker russi ha rubato dei materiali di STALKER 2 e minacciato gli sviluppatori ucraini di GSC Game World di diffonderli in rete qualora non dovessero essere esaudite le loro richieste.

Dopo l'invasione russa in Ucraina e i conseguenti problemi allo sviluppo di STALKER 2, GSC Game World ha deciso di cambiare il sottotitolo (passando da Heart of Chernobyl ad Heart of Chornobyl, quest'ultima la pronuncia ucraina) e di interrompere la distribuzione del gioco in Russia. Nonostante la promessa dei rimborsi per coloro che avevano già effettuato il preordine, la decisione dello studio ucraino non è stata ben accolta dagli hacker russi, che hanno rubato i suddetti materiali intimando GSC Game World di reintrodurre la localizzazione in lingua russa e di cambiare atteggiamento nei confronti della Russia e della Bielorussia.

Dal momento che le loro richieste non sono mai state esaudite, il 30 maggio 2023 gli hacker hanno condiviso la build trafugata di STALKER 2 in rete, esponendola al mondo con netto anticipo rispetto alla data d'uscita ufficiale del gioco, attualmente ignota.

Con il comunicato ufficiale di oggi 1° giugno 2023, i ragazzi di CSC Game World hanno svelato alcuni retroscena sull'attacco e lanciato un appello a tutti i videogiocatori: "Il nostro team registrava degli attacchi da quasi un anno e mezzo. Sfortunatamente, gli hacker sono riusciti a raggiungere e salvare alcune delle nostre informazioni destinate al tersting interno di vari aspetti del gioco. Per il momento, chiediamo gentilmente agli stalker e a tutti coloro che vorranno unirsi alla Zona in futuro di non guardare i materiali trafugati dal gioco. Dato che quei materiali vengono utilizzati solamente per delle prove interne e non sono pronti per la distribuzione, quei leak potrebbero rovinare la vostra esperienza di esplorazione nella Zona".

Il messaggio, dunque, è chiaro: la build di STALKER 2 trapelata in rete non è rappresentativa della versione finale, per la quale GSC Game World si sta invece impegnando al massimo: "Sia chiaro che il nostro team è ancora impegnato nella creazione di un'esperienza di gioco eccezionale", prosegue il comunicato. "STALKER 2: Heart of Chornobyl è un gioco al quale abbiamo dedicato i nostri cuori e le nostre anime. Nonostante l'accaduto, continueremo a lavorare affinché il gioco soddisfi le nostre aspettative". Il titolo, ricordiamo, è previsto su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.