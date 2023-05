STALKER 2 vittima degli hacker russi: una build del gioco trapela online

Dopo il messaggio minatorio diffuso già a marzo, un gruppo di hacker russi ha infine fatto trapelare una build di STALKER 2: Heart of Chornobyl, titolo dallo sviluppo piuttosto travagliato a causa della guerra tra Ucraina e Russia e della complicata situazione in cui si è trovata GSC Game World.

Gli hacker affermano che l'archivio attualmente crittografato contiene una versione datata di S.T.A.L.K.E.R. 2, che però può essere eseguita. Questo significa che tantissime dettagli sul gioco potrebbero finire online anzitempo, il che significherebbe indubbiamente un duro colpo per gli sviluppatori dello studio ucraino GSC Game World. Per confermare l'effettiva funzionalità della build del gioco diffusa in rete, il gruppo di sviluppatori e hacker russi ha postato uno screenshot del logo di GSC, che viene visualizzato durante l'apparizione delle schermate introduttive dello sparatutto.

L'aggressione ai danni del gioco è dovuta ad una serie di richieste giunte dagli hacker e non soddisfatte da parte di GSC Game World, ovvero: cambiare il proprio atteggiamento nei confronti dei giocatori russi e bielorussi e chiedere loro scusa, revocare il ban dell'utente BF Star nel canale Discord ufficiale del gioco, ed infine reintrodurre la localizzazione russa.

GSC Game World non ha ancora commentato la situazione. Ovviamente vi consigliamo di ignorare il materiale che potreste trovare in rete ed attendere che siano gli sviluppatori, magari all'Xbox Showcase di giugno, a rivelare maggiori informazioni su STALKER 2: Heart of Chornobyl.