STALKER 2 è vivo e vegeto: tutto pronto per la nuova presentazione alla GDC 2023

Nonostante le tante difficoltà dell'ultimo anno dovute al conflitto tra Russia ed Ucraina, GSC Game World prosegue i lavori su STALKER 2 Heart of Chornobyl al meglio delle sue possibilità. E gli sviluppatori sono pronti a mostrare tutti i progressi compiuto nell'ultimo periodo sull'atteso FPS survival horror.

La software house ucraina conferma che STALKER 2 sarà presente alla GDC 2023: lo studio sarà presente il 23 marzo 2023 al panel sull'NVIDIA Omniverse Audio2Face organizzato da NVIDIA, ed in quell'occasione ci sarà modo di vedere nuovamente in azione l'opera prevista in uscita su PC e Xbox Series X/S. Non è chiaro al momento cosa gli autori mostreranno di STALKER 2, sebbene sia piuttosto probabile che non si tratterà di una presentazione piuttosto estesa trattandosi di un evento dedicato principalmente al grande pubblico. Ciò comunque non toglie che sarà interessante vedere a che punto è lo sviluppo di STALKER 2 e quali altri dettagli tecnici GSC Game World avrà messo in pratica per plasmare la sua promettente esperienza survival.

Nella nostra ultima anteprima di STALKER 2 Heart of Chornobyl abbiamo messo in risalto quanto il gioco abbia il potenziale per convincere e fare bene non appena sarà disponibile sul mercato. Questo aspetto per il momento resta ancora un'incognita, dato che non è ancora stata fissata una data d'uscita precisa seppur attualmente prevista per un generico 2023. Nelle scorse settimane è aumentato il prezzo dell'Ultimate Edition di STALKER 2, con gli sviluppatori che hanno spiegato i motivi dietro tale decisione.