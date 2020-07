STALKER 2 su Xbox Series X: nuovo trailer per l'horror shooter in prima persona

Nell'ambito dell'Xbox Games Showcase hanno trovato spazio diverse produzioni attese in anteprima temporale su Xbox Series X: tra questi troviamo anche STALKER 2.

Il primo annuncio di STALKER 2 risale all'ormai lontano 2018, con una finestra di lancio all'epoca identificata nel 2021. Lo shooter in prima persona dalla natura di immersive sim torna ora a mostrarsi con un nuovo trailer che ne mette in evidenza le atmosfere cupe e inquietanti. Produzione dalle tinte horror, la produzione punta a offrire un'esperienza variegata, dalla natura next gen. Il nuovo trailer di STALKER 2 conferma l'approdo del gioco su Xbox Series X, in anteprima temporale, e su PC Windows. Il gioco sarà inoltre parte della libreria Xbox Games Pass. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news.

In chiusura, segnaliamo che nel corso dello show è stato presentato anche il nuovo trailer di Everwild, nuova IP di Rare, software house autrice di Sea of Thieves.