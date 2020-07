Stalker 2 per Xbox Series X supporterà il Ray Tracing

La scorsa settimana GSC Game World ha annunciato Stalker 2 per Xbox Series X (esclusiva temporale console) e PC, lo studio non ha svelato molti dettagli ma basta dare una occhiata alla pagina del gioco sul sito Xbox per scoprire il nuovo Stalker sfrutterà tutte le potenzialità della console Microsoft.

Stalker 2 godrà del bollino "Ottimizzato per Xbox Series X", come detto il team non ha ancora parlato del comparto tecnico tuttavia sulla pagina precedentemente citata è possibile notare i loghi Ray Tracing e 4K Ultra HD, a conferma del pieno supporto di queste caratteristiche.

Stalker 2 è atteso per il 2021 su PC e Xbox Series X, c'è tempo dunque per scoprire ulteriori dettagli sul progetto più ambizioso di GSC Game World, studio tornato in pista dopo alcuni anni di difficoltà economiche.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Stalker 2 curata da Gabriele Carollo: "Il gioco di GSC è vivo e vegeto, e vuole riprendere tutti i tratti caratteristici che hanno fatto diventare la serie un cult: la Zona sarà chiaramente la protagonista principale, ma non solo da un punto di vista estetico. La conferma di una nuova IA, nata dalle ceneri della precedente, potrebbe portare sul mercato un immersive sim open world di rara caratura, e l’utilizzo dell’engine di Epic rappresenta una promettente sicurezza sugli standard visivi del titolo atteso su PC e Series X."