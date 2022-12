STALKER 2 per PC e Xbox Game Pass: sangue, pallottole e radiazioni nel Gameplay Trailer

Il nuovo, atteso video gameplay di STALKER 2 ci riporta idealmente nella Zona di Esclusione per offrirci un assaggio delle ambientazioni post-apocalittiche e dell'esperienza a tinte survival horror da vivere nell'atteso sparatutto a mondo aperto di GSC Game World.

Il nuovo trailer confezionato dalla casa di sviluppo di Kiev riabbraccia i terrorizzanti scenari di STALKER 2 per mostrarceli con gli occhi degli espolatori giunti sul posto per svelarne i segreti. I ragazzi di GSC Game World, d'altronde, hanno più volte definito la Zona di STALKER 2 come "il luogo più pericoloso e misterioso della Terra", un vero e proprio inferno radioattivo e senza legge popolato da mutanti e sciacalli in cerca di esploratori da depredare.

Una volta superato il Perimetro che delimita la spaventosa Zona Contaminata di STALKER 2 ci attenderà quindi un'immensa regione in continua evoluzione, un girone dantesco disseminato di pericoli e di mostri d'ogni sorta che contribuiranno a rendere ancora più immersiva, e terrorizzante, l'esperienza restituita a schermo agli appassionati del genere.

La commercializzazione di STALKER 2 è prevista nel 2023 su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S: gli sviluppatori ucraini colgono l'occasione offertagli dal nuovo gameplay trailer per confermare l'arrivo di STALKER 2 Heart of Chornobyl al day one su Game Pass.