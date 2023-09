STALKER 2, dall'E3 2021 ai ritardi per la guerra in Ucraina: le riflessioni di GSC

Dalle pagine di IGN.com, gli sviluppatori di GSC Game World riflettono sul lavoro svolto per dare forma a STALKER 2 e sui ritardi causati dall'invasione russa dell'Ucraina.

Il Lead Programmer di GSC Maksym Yanchyi parte proprio dalla guerra scatenata dalla Russia con l'invasione dell'Ucraina per spiegare come "per noi adesso è come un carburante. D'accordo, abbiamo questo enorme problema ma siamo estremamente fiduciosi del fatto che riusciremo a risolverlo. E più ostacoli abbiamo dovuto affrontare dall'inizio dell'invasione vera e propria alla guerra che ha colpito tutti noi, e più siamo maturati come squadra. Abbiamo imparato ad alzare come uno scudo per proteggere sia noi che i nostri colleghi, amici e familiari. Ci aiutiamo costantemente e ci teniamo in contatto tramite Zoom con i team che si trovano a Praga e a Kiev. Per noi è importante condividere anche le emozioni e i fatti più tragici della nostra esperienza perché vogliamo che il mondo sappia cosa sta accadendo a tutti noi che viviamo in Ucraina, ma anche l'orrore, l'angoscia e le difficoltà affrontate quotidianamente da chi ha dovuto lasciare il Paese".

Tornando al gioco, il managere delle pubbliche relazioni di GSC Zakhar Bocharov riferisce che STALKER 2 è ormai completo: tutti i contenuti 'principali' dell'esperienza di gioco sono ultimati, di conseguenza i prossimi mesi verranno dedicati al profondo lavoro di rifinitura, tanto sotto il profilo strettamente grafico quanto dal punto di vista del gameplay. Bocharov, a tal proposito, riferisce che il team di GSC Game World si impegna a offrire ai giocatori un'esperienza qualitativamente rapportabile alle scene next gen di STALKER 2 nel video dell'E3 2021, anche se lo stesso dirigente di GSC ammette che "possono esserci ulteriori ostacoli lungo il percorso, ma ci stiamo arrivando".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il resoconto della nostra prova con STALKER 2, un gioco ambizioso ma ancora acerbo.