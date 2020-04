STALKER Clear Sky: in un video 4K la remastered amatoriale con texture Ultra HD

In attesa di scoprire maggiori informazioni sull'attesissimo STALKER 2, un gruppo di modder ha realizzato una versione rimasterizzata di Clear Sky migliorandone in maniera incredibile il comparto tecnico.

Questa nuova versione del gioco vanta la presenza di un motore grafico a 64 bit, il supporto a texture la cui risoluzione massima è di 8K, modelli di NPC e mutanti formati da un numero di poligoni molto più alto rispetto all'originale (parliamo di 30-70.000 poligoni per i personaggi e 40.000 per i nemici), skybox a 4K, ambient occlusion, miglioramenti visibili alla vegetazione (anche l'erba crea ora delle ombre), meteo variabile e un sistema particellare completamente rivisto. Il risultato di tutto questo è davvero eccezionale e, come potete vedere nel trailer di Stalker Clear Sky Remaster qui sopra, il gioco è quasi irriconoscibile.

Al momento la mod può essere scaricata esclusivamente dagli utenti che hanno finanziato il progetto sul Patreon degli sviluppatori, ma sappiate che nel corso dei prossimi mesi verrà tutto reso disponibile gratuitamente sul portale moddb. Il team che si sta occupando della mod vuole infatti risolvere alcune problematiche che affliggono l'attuale versione prima di renderla pubblica.