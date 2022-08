STALKER Shadow of Chernobyl su PlayStation e Xbox: un video leak lo mostra in azione

È arrivato a sorpresa nel corso della serata un video trafugato che mostra in movimento la versione per console del primo episodio di Stalker, ovvero Shadow of Chernobyl.

Come riportato dall'insider IdleSloth su Twitter, il blogger americano nevajno1kto sostiene di aver messo le mani su una build in uno stato di sviluppo non avanzato del porting dello sparatutto in prima persona. Dal video YouTube caricato dall'utente, il quale non è ancora stato rimosso per violazione di copyright, possiamo vedere il titolo girare ad una risoluzione più alta e giocato con un controller Xbox. Al momento non si conoscono nel dettaglio le piattaforme di destinazione (presumiamo sia in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S), ma la fonte sostiene che il team di sviluppo abbia intenzione di pubblicare su console anche gli altri episodi della trilogia, ovvero Clear Sky e Call of Pripyat.

Ricordiamo che GSC Game World, il team di sviluppo di STALKER 2 Heart of Chornobyl, è di origini ucraine e sta trascorrendo un periodo difficile proprio a causa della guerra scoppiata in seguito all'invasione della Russia. Non possiamo escludere che una mossa del genere abbia l'obiettivo di generare incassi 'facili' in attesa che i lavori sul secondo capitolo si concludano.