Da Stalker Trilogy a Frostpunk 2: tutti gli annunci dell'Xbox Partner Preview

Si è appena concluso l'ultimo Xbox Partner Preview, evento dedicato alle produzioni di terze parti in uscita sulle console Microsoft. Scopriamo quali sono tutti i titoli che sono stati mostrati al pubblico nel corso dello show trasmesso in streaming.

Ad aprire la diretta è stato il reveal trailer di Unknown 9: Awakening, un action RPG in sviluppo presso Reflector Entertainment e pubblicato da Bandai Namco che approderà su Xbox One e Xbox Series X|S durante la prossima estate. Altro annuncio è stato quello di Sleight of Hand, un prodotto molto interessante che si è mostrato con un trailer in CGI: si tratta di un titolo stealth in terza persona con una componente legata alle carte collezionabili di cui, almeno per il momento, non sappiamo nulla.

È poi arrivato il momento del video gameplay di The Alters, un interessante mix tra avventura, survival e base builder a tema sci-fi il cui protagonista, Jan Doslki, crea delle copie di sé stesso per provare a fuggire da un pianeta ostile. Subito dopo è stato mostrato per la prima volta Creatures of Ava, un colorato action adventure in cui dovremo salvare una serie di creature dall'infezione che sta mettendo a serio rischio l'ecosistema del pianeta.

Fra un reveal e l'altro è stato dato spazio anche a Roblox, che di recente ha accolto una mappa dedicata a Chucky, la bambola assassina. Senza cambiare tema, Microsoft ha svelato con un trailer l'esistenza di The Sinking City 2, l'horror che arriverà nel corso del 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dopo una serie di leak e voci di corridoio è arrivato anche il momento di STALKER Legends of the Zone Trilogy, una raccolta contenente le versioni rimasterizzate dei tre capitoli della serie disponibile in esclusiva sulle console Microsoft, ma non su Xbox Game Pass.

Subito dopo è giunto il momento delle quattro ruote grazie all'annuncio di Monster Jam Showdown, nuovo titolo in cui potremo pilotare i possenti bolidi che arriverà entro la fine del 2024. Senza troppe sorprese a causa delle anticipazioni degli insider, è arrivato anche il reveal dell'Expansion Pass di Persona 3 Reload che introdurrà numerosi contenuti aggiuntivi, tra i quali anche il capitolo finale intitolato Episode Aigis - The Answer.

A farsi vedere nuovamente sul palco dell'evento Microsoft è stato The First Berserker: Khazan, il violento action RPG ambientato nell'universo di Dungeon & Fighter il cui trailer ha mostrato svariate sequenze di gameplay, alcune delle quali contro un enorme boss. Anche Tales of Kenzera: Zau è tornato a farsi vedere a poche settimane dal lancio con un filmato di gameplay che mette in evidenza le dinamiche di gioco molto simili a quanto visto nella serie Trine. È quindi giunto il momento dell'annuncio della data d'uscita di Frostpunk 2, atteso sequel dello strategico di 11 bit studios che approderà su PC il prossimo 25 luglio 2024.

Anche Final Fantasy XIV Online è stato tra i protagonisti dell'Xbox Partner Preview con un trailer che ci ha ricordato sia dell'Open Beta che della data d'uscita, fissata al 21 marzo 2024. Pare inoltre che la Starter Edition del gioco sarà parte dei perk di Xbox Game Pass Ultimate e potrà essere riscattata senza costi aggiuntivi entro il 19 aprile 2024. A chiudere l'evento è stato infine Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, nuovo titolo Capcom che arriverà nel 2024 anche su Game Pass.