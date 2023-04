Stalker in Unreal Engine 5! Il porting non ufficiale è incredibile

Mentre l'attesa per STALKER 2 Heart of Chornobyl è sempre più alta, il primo capitolo della nota serie targata GSC Game World è diventato il protagonista di un'operazione molto particolare che è stata avviata da RedPanda.

Già protagonista di tantissime mod per altri giochi di fama mondiale come Minecraft, questo abile utente ha deciso di mettere le mani anche su Shadow of Chernobyl, con l'obiettivo di migliorarne il comparto grafico.

Il nuovo volto di una pietra miliare

Prima che possano esserci fraintendimenti, quella di cui vi stiamo parlando è un'operazione ben diversa da un remake amatoriale. Il lavoro ad oggi in corso di RedPanda consiste in una sorta di conversione dello sparatutto caratterizzato da una forte componente ruolistica. Il titolo originale girava infatti con l'ausilio dell'X-Ray Engine e lo scopo del modder è quello di realizzare un porting che possa beneficiare delle tante funzionalità dell'Unreal Engine 5. In sostanza non ci troviamo di fronte a una ricostruzione dei modelli, delle texture o di altri aspetti della produzione, ma a un adattamento degli stessi.

Nella Beta di questa versione del gioco, che è stata pubblicata qualche giorno fa, è possibile testare una piccola porzione dell'FPS post-apocalittico, ma con annesse diverse limitazioni. Benché sia consentito accedere all'inventario e interagire con alcuni personaggi in giro per la base, la componente di shooting è castrata: mancano infatti sia le animazioni legate alle armi che fanno fuoco, sia quelle relative al binocolo, che ad ogni modo può essere utilizzato. Al netto di queste carenze, il lavoro svolto da RedPanda è comunque apprezzabile e lascia ben sperare per il futuro. Certo, a differenza di un classico remake non si può notare una rivoluzione sotto il profilo tecnico, ma è sufficiente passeggiare per le lande desolate della porzione di mappa offerta dalla build per notare le migliorie. Sebbene i modelli e i livelli non godano di una migliore modellazione, sono ben visibili i vantaggi derivanti dall' utilizzo di Unreal Engine 5. È chiaro che la differenza più grande con l'opera originale risieda proprio nel sistema di illuminazione, che rende i paesaggi molto più gradevoli alla vista sia dal punto di vista cromatico che da quello puramente grafico, considerata anche la presenza di ombre realistiche. A rendere meglio sono anche i materiali: dal fogliame sul pavimento ai mattoni logorati degli edifici abbandonati, passando per i tralicci di legno, ogni singolo elemento a schermo beneficia di questo passaggio al motore di Epic Games.

Nonostante si tratti quindi di una versione dimostrativa atta a far comprendere all'utenza quale sia il tipo di lavoro che il modder sta svolgendo, la build distribuita gratuitamente contiene un extra che non andrebbe sottovalutato per la futura evoluzione di STALKER in UE5. All'interno del pacchetto è collocato un editor che permette di modificare senza particolari limitazioni tutti i contenuti del gioco. Come potete facilmente intuire, nel caso in cui questi file dovessero finire nelle mani giuste, potremmo assistere alla realizzazione di versioni alternative o migliorate della demo, alcune delle quali potrebbero velocizzare lo sviluppo e aiutare l'autore.

A tal proposito, non si conosce una generica finestra di lancio per la versione finale del porting e non è da escludere che possa arrivare dopo il debutto del secondo capitolo ufficiale su PC e Xbox Series X|S.