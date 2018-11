Stando ad alcune segnalazioni, Devil May Cry 5 sarebbe già scaricabile su Xbox One

Stando a quanto emerso su reddit, Devil May Cry 5, il nuovo capitolo dell'apprezzata serie action di Capcom, sarebbe già scaricabile dagli utenti Xbox One. L'evento risulta parecchio straniante dal momento che la data di lancio del gioco è prevista per l'8 marzo del prossimo anno.

Come potete notare dallo screenshot che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, l'action game sembrerebbe effettivamente in fase di download sull'Xbox One dell'autore del post su reddit. Il peso segnalato è pari a 29.66GB, e questo potrebbe lasciare intendere che si tratti di una versione preliminare del gioco. Non è da escludere che Capcom stia lavorando ad una demo gratuita da distribuire sugli store online, e sia stata per sbaglio già lanciata la versione Xbox.

Se davvero il titolo, o parte di esso, verrà effettivamente scaricato da diversi utenti, è possibile che nelle prossime ore scopriremo dei nuovi dettagli grazie al datamining dei più curiosi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Ricordiamo che Devil May Cry 5 è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One l'8 marzo 2019. In occasione della nuova edizione dei Game Awards, il presentatore Geoff Keighley ha annunciato l'arrivo di grosse novità legate al nuovo action game di Capcom.