E3 2019: il sito ufficiale si aggiorna, registrazioni al via a febbraio

Quella del 2019 sarà un'edizione "strana" dell'E3 senza la presenza di Sony. Il colosso giapponese aveva sempre presenziato alla manifestazione losangelina, ma quest'anno ha annunciato di voler disertare la kermesse probabilmente per concentrarsi su PlayStation 5 ed il suo lancio.

Questo però non significa che lo show sarà meno interessante, visto che Microsoft e Nintendo invece ci saranno eccome, e mostreranno le demo dei loro titoli in arrivo, per giungere preparati al prossimo periodo natalizio, che rappresenta sempre un banco di prova importante anche in termini di vendite.

Il sito ufficiale dell'Electronic Entertainment Expo si è recentemente aggiornato, ed stata ufficializzata la data d'apertura delle registrazioni, fissata per il 12 Febbraio, o per il 6 febbraio per quanto riguarda i media e la stampa.

Stando a ResetEra, ecco una lista delle aziende che avrebbero già confermato la propria presenza all'edizione di quest'anno della manifestazione:

505 Games

Activision

ASTRO Gaming

Atlus

BANDAI NAMCO Entertainment America

Bethesda

Bigben Interactive

Capcom USA, Inc.

College Game Competition

Daedalic Entertainment GmbH

Deep Silver Inc.

Epic Games Inc.

ESA Foundation

Gameloft

Hori

Konami Digital Entertaiment, Inc.

Logitech G

Microsoft Corporation

Natsume Inc.

Nintendo

NVIDIA

Private Division

RDS Industries Inc.

Rebellion

Sega

Square Enix, Inc.

Take-Two Interactive Software Inc.

Tencent America LLC

THQ Nordic

Turtle Beach

Ubisoft Entertainment SA

UCC Distributing Inc.

Virtuos

Warner Bros. Interactive Entertainment

XSEED Games

Xsolla

L'E3 2019 avrà luogo dall'11 al 13 giugno. Che ne pensate? Quali aspettative avete nei confronti della fiera di quest'anno?