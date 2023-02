Che stanza serve per giocare con PS VR2, si può usare il visore con gli occhiali da vista?

Sony ha aggiornato le FAQ su PlayStation VR2 proponendo una selezione aggiornata di domande e risposte sul nuovo visore per la Realtà Virtuale in uscita il 22 febbraio. Ad esempio, sapete quanto spazio serve per utilizzare PS VR2? Ecco la risposta.

PlayStation VR2 propone tre diverse modalità di utilizzo denominate Stanza Intera, Seduto e in Piedi. La prima è quella che consente maggiore libertà di movimento e richiede un'area di gioco minima di 2x2 metri nella stanza. Le modalità Seduto e In Piedi invece richiedono un'area di gioco minima di 1x1 metro ma assicuratevi di avere abbastanza spazio interno per muovere liberamente le braccia.

Sony specifica inoltre che non è necessario che la stanza sia buia per poter utilizzare PlayStation VR2, anzi, per un'esperienza ottimale viene consigliato di giocare in una stanza ben illuminata. Inoltre, viene specificato come "PS VR2 è stato progettato anche per i giocatori che indossano gli occhiali", tuttavia potrebbero esserci difficoltà nell'inserire il casco in caso di occhiali con montature molto spesse, di grandi dimensioni o di forme particolari.

Siete ancora indecisi? Ecco che cosa cambia tra PlayStation VR e PlayStation VR2, il visore di nuova generazione è progettato per essere compatibile solo con PlayStation 5 e dunque non funziona su PS4 o PC.