Star Atlas: 3 nuove misteriosi navi si dirigono verso il Galactic Marketplace

I tre veicoli interstellari hanno forme estremamente variegate e gli abitanti del metaverso di Star Atlas si stanno già divertendo lanciando le ipotesi più disparate. Il team di sviluppo è riuscito nel suo intento di stuzzicare l'intera comunità, tuttavia non ha fornito dettagli precisi sulle tempistiche , dunque non sappiamo quanto bisognerà attendere per ammirarle in tutto il loro splendore e scoprire il prezzo di vendita sul Galactic Marketplace. Nel frattempo, potete ammirare le silhouette in calce a questa notizia.

Another ship is on route to the Galactic Marketplace 🚀



Can you guess what it is? pic.twitter.com/ODnTVrG46f — Star Atlas 🚀 ✨ Something is brewing... 💥 (@staratlas) February 14, 2022

A silhouette of another spaceship appears in the sky, bound for the Galactic Marketplace! 🚀🌌



This one will surely give you a thrill... ✨



What do you think you will be using it for? pic.twitter.com/f7CHlKfnjw — Star Atlas 🚀 ✨ Something is brewing... 💥 (@staratlas) February 15, 2022