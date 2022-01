Star Atlas, gaming ed NFT in Unreal Engine 5: ecco come funziona e cosa aspettarsi

L'avvio del nuovo anno sta vedendo emergere con sempre maggior forza un trend cresciuto progressivamente nel corso del 2021: la commistione tra gaming, blockchain e mercato NFT.

Con notevole frequenza, nuovi team di sviluppo stanno presentando titoli che si basano proprio su meccanismi di stampo play-to-earn. Tra questi ultimi, l'annuncio di Star Atlas ha attirato particolare attenzione, soprattutto in virtù della portata del progetto e dell'intenzione di sfruttare l'Unreal Engine 5 per dargli vita. Con sede a Singapore, la software house al lavoro su Star Atlas ha in particolare promesso la creazione di un MMO dalle atmosfere sci-fi, nel quale possa trovare spazio una vera e propria galassia da esplorare in libertà, tramite astronavi letteralmente di propria proprietà.



Come molti altri progetti simili, infatti, l'avventura spaziale include una articolata economia in-game, che ha mosso i suoi primi passi proprio di recente. Con l'avvio del 2022, si sono infatti aperte le vendite per i velivoli virtuali, con le astronavi di Star Atlas andate rapidamente esaurite. Per fare luce sulle caratteristiche, i rischi e le potenzialità di un simile progetto, la nostra Redazione ha realizzato un ricco speciale dedicato, del quale potete fruire anche in formato video. Come sempre, trovate il filmato in apertura di news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.