Star Atlas: il Metaverso accoglie lo splendido NFT della Fimbul Airbike

A fine gennaio è stato mostrato l'hangar delle astronavi di Star Atlas, con l'arrivo del mese di febbraio invece il celebre Metaverso si prepara ad accogliere un nuovo NFT.

Sul sito ufficiale del progetto è infatti stato annunciato l'imminente arrivo nel Marketplace della Fimbus Airbike: come suggerisce il nome di questo NFT, si tratta di una moto volante che gli acquirenti potranno utilizzare per esplorare il mondo creato in Unreal Engine 5.



Stando alla descrizione dell'oggetto, la sua versione di base è incredibilmente veloce ma non include armi, sebbene i giocatori possano montarne alcune in un secondo momento. Sul negozio di Star Atlas è già possibile visualizzare la pagina ufficiale dell'NFT con tutti i dettagli e una serie di immagini. Sembrerebbe che verranno messi in vendita ben 375.000 unità dell'NFT ad un prezzo di partenza di 15.00 USDC, ovvero la valuta del Metaverso di Star Atlas. Chiunque sia interessato, dovrà collegarsi al portale da domani, giovedì 3 febbraio 2022, alle ore 18:00 del fuso orario italiano, quando l'oggetto verrà ufficialmente messo in vendita.

In attesa che l'oggetto faccia il suo debutto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale su come funziona Star Atlas per comprendere tutti i segreti di questo Metaverso NFT.