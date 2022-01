Star Atlas, tutte le navi originali sono state vendute: il mercato in mano agli utenti

Il fenomeno dei videogiochi basati su blockchain e non-fungible token (NFT) vede in Star Atlas uno dei suoi esponenti più in vista. Il metaverso sci-fi di nuova generazione sta prendendo forma grazie all'Unreal Engine 5 e promette un mix di strategia, esplorazione, gioco di ruolo e simulazione spaziale.

Il gioco di Automata è ancora ben lungi dal potersi definire completo, ma ha già dato vita ad un mercato estremamente vivace basato sulla vendita di NFT ottenuti e scambiati nell'ambito di un sistema economico blockchain basato sul protocollo Solana. Il successo è tale che nelle ultime ore sono andate esaurite tutte le navi messe in vendita dagli sviluppatori all'origination price.



In altre parole, tutte le navi iniziali sono ora in mano agli utenti, i quali stanno controllando a tutti gli effetti il mercato. Con il passare del tempo gli sviluppatori di Automata aggiungeranno altre navi, ma per il momento i giocatori possono controllare i prezzi e, volendo, far salire il valore dei singoli NFT. Date un'occhiata voi stessi al marketplace dirigendovi sul sito ufficiale di Star Atlas.

Se volete farvi un'idea più precisa sul progetto, allora vi consigliamo di guardare il teaser di Star Atlas in Unreal Engine 5. Gli sviluppatori promettono una mappa free roaming grande quanto un'intera galassia e un sistema grafico evoluto che beneficerà anche della tecnologia Nanite.