Star Atlas su Unreal Engine 5 è 'stellare' nel teaser gameplay sulle astronavi

Mentre le astronavi NFT di Star Atlas vanno a ruba lo sviluppo del Metaverso sci-fi procede spedito, come testimonia l'omonima software house indipendente confezionando un teaser trailer che mostra l'eccezionale livello grafico raggiunto dal team utilizzando Unreal Engine 5.

Il progetto di Star Atlas, uno dei più promettenti tra quelli che stanno interessando l'emergente fenomeno dei videogiochi basati sulle blockchain, punta infatti all'iperrealismo con l'ausilio dei potenti strumenti di sviluppo integrati nell'ultima versione di Unreal Engine. Ciascun abitante di questo Metaverso NFT potrà acquistare, rivendere e commerciare in token non fungibili rappresentati da pacchetti di espansioni fan made, armature, personalizzazioni per piloti e, appunto, astronavi, il tutto attraverso un'economia decentralizzata.

Al netto delle (seppur importanti) funzionalità blockchain, gli sviluppatori di Singapore sostengono che Star Atlas sarà un videogioco estremamente ricco di contenuti, con numerose attività da completare visitando liberamente ogni singolo sistema stellare non ancora tracciato o già colonizzato dagli utenti. A elevare ulteriormente il comparto grafico ci penserà il fiammante Unreal Engine 5 di Epic Games, grazie alla quale sarà possibile immergersi in una dimensione sci-fi virtualmente infinita.

Il lancio di Star Atlas dovrebbe avvenire nel corso del 2022: nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sui videogiochi con blockchain, NFT e Metaversi e lo speciale per scoprire come funziona Star Atlas.