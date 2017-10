In occasione della Paris Games Week 2017,ha mostrato un trailer inedito di, nuova avventura a scorrimento laterale in arrivo su. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Annunciato durante l'E3 2017 di Los Angeles, Star Child si presenta come una nuova avventura a scorrimento orizzontale pensata per PlayStation VR. Il nuovo trailer ci permette di dare uno sguardo ravvicinato alla protagonista del gioco e all'atmosfera fantascientifica che farà da sfondo alle ambientazioni. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sulla data data di uscita.