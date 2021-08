Star Citizen, 380 milioni di dollari di crowfunding: nuovo test gratis per la space opera

Con l'inizio del mese di agosto, il sempre più ampio universo di Star Citizen ha accolto una nuova espansione, grazie all'implementazione della versione 3.14 dell'Alpha del titolo.

Quest'ultima ha introdotto un'interessante selezione di novità all'interno del gioco, tra le quali ha trovato in particolar modo spazio una nuova area: Orison. Vera e propria città tra le nuvole, quest'ultima può ora essere raggiunta dai giocatori a bordo delle proprie astronavi altamente personalizzabili. Ma questo non è stato l'unico traguardo raggiunto negli ultimi tempi da Star Citizen.

La space opera ha infatti tagliato un nuovo traguardo nella raccolta fondi, con una campagna di crowfunding dall'andamento a dir poco stellare. Al 14 agosto 2021,il progetto ha visto la community donare al team di sviluppo ben 379.859.313 dollari. Quasi 380 milioni di dollari, per una produzione incredibilmente ambiziosa, ma ancora priva di una data di lancio definitiva.



Nell'attesa di scoprire quando potranno calcare i cieli della versione finale di Star Citizen, i giocatori incuriositi dall'opera di Cloud Imperium Games potranno presto testarla gratuitamente. Per celebrare le ultime positive evoluzioni, la software house ha infatti deciso di indire un nuovo Free Flight Test, che prenderà il via il prossimo mercoledì 18 agosto. Con quest'ultimo, le nuove leve potranno testare anche i più recenti contenuti, inclusa la nuova location di Orison.